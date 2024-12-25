На площадке «Татнефть-Арены» прошла елка раиса Татарстана

Сегодня на площадке «Татнефть-Арены» состоялось главное новогоднее мероприятие республики — елка раиса Татарстана. Представление прошло дважды, в 12.00 и 16.00. Суммарно на нем побывали порядка 16,5 тыс. детей из всех 45 муниципальных образований республики. Представление перенесло ребят в волшебную страну, где временем управляют древние часы. Главным героям, ученикам школ разума и чувств, удалось научиться принимать себя, преодолеть свои страхи, обрести дружбу и любовь. А главное: понять, что в жизни одинаково нужны и острый ум, и доброе сердце.
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