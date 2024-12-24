В Казани открыли главную елку. Гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, задавали настроение барабанное шоу «Ноу-Хау», ребята из духового оркестра Just Brass, которые нарядились в костюмы Деда Мороза, и зажигающий под джаз йети.
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