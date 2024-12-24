В Казани прошла торжественная церемония «Спортсмен года РТ — 2024». На мероприятии объявили имена лучших атлетов Татарстана. Награды вручили в различных номинациях: «Лучший студенческий спортивный клуб РТ», «Лучшая спортивная школа РТ», «ГТО», «Прорыв года», «Рекордсмен года», «Генератор побед», «Спортивные династии» и «Ветераны».
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