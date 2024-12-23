В Татарстане запустили в эксплуатацию отечественные базовые станции стандарта LTE

В этом году в Татарстане заработали восемь базовых станций LTE отечественного производства — первые станции, разработанные и произведенные в России. Одну из них, в Высокогорском районе, вчера продемонстрировали журналистам. В целом по России 200 станций LTE охватили 37 регионов. В следующем году планируется подключить еще 1 тыс. базовых станций.
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