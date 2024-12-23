Энергетики отметили профессиональный праздник

В минувшие выходные энергетики страны собрались, чтобы отпраздновать профессиональный праздник. В филиалах ТГК-16 — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — прошли праздничные мероприятия. В рамках торжественной церемонии лучшие представители отрасли получили заслуженные награды за личные достижения и вклад в развитие энергетики. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».
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