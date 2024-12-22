На ТНВ прошел новогодний телемарафон «С Новым годом, семья!»

20:10, 22.12.2024 90
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
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На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 09.00 стартовал 12-часовой новогодний телемарафон «С Новым годом, семья!» и финал Года семьи в Татарстане. Гостями прямого эфира стали более 50 счастливых семей — в том числе семья, в которой 11 защитников Отечества выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Также зрителей ждали выступления артистов, музыкальные номера, парад Дедов Морозов. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени»

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