Атака беспилотников на 5-этажный дом по улице Клары Цеткин в Казани

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, в том числе поврежден 5-этажный дом на улице Клары Цеткин. На месте работают оперативные службы. Обстановка около дома — в фоторепортаже «Реального времени».
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