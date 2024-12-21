Атака БПЛА на Казань: повреждены три многоквартирных дома

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, к этому часу повреждены уже три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

По оперативной информации, доложенной на данную минуту оперштабом раису РТ, к этой минуте зафиксировано 8 прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, 6 — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.