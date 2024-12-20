«Ак Барс» не справился в Казани с минским «Динамо»

«Ак Барс» проиграл в Казани минскому «Динамо» со счетом 1:3. Минчане дважды отличились в первом периоде, а затем в концовке встречи забили в пустые ворота. За «Ак Барс» единственную шайбу забросил Дмитрий Яшкин.
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