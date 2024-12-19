В казанском ТРК «Корстон» состоялся XIX съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана». В работе приняли участие раис республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин. В ходе мероприятия правительство региона приняло ряд важных решений, в том числе о запуске новой программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на 10 млрд рублей.
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