Казань обновила электротранспорт: в город поступили 39 новых троллейбусов

10:47, 19.12.2024 22
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань пополнила свой парк электротранспорта 39 новыми троллейбусами МАЗ-303Т22. Современные машины после проведения всех необходимых тестов и обкатки заменят устаревшие троллейбусы 2013 года на действующих маршрутах. Осмотр новой техники прошел с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и других официальных лиц. В итоге на маршрутах города будут курсировать 64 троллейбуса нового поколения, что составляет треть от общего числа троллейбусов на линии.

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