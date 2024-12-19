Казань обновила электротранспорт: в город поступили 39 новых троллейбусов

Казань пополнила свой парк электротранспорта 39 новыми троллейбусами МАЗ-303Т22. Современные машины после проведения всех необходимых тестов и обкатки заменят устаревшие троллейбусы 2013 года на действующих маршрутах. Осмотр новой техники прошел с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и других официальных лиц. В итоге на маршрутах города будут курсировать 64 троллейбуса нового поколения, что составляет треть от общего числа троллейбусов на линии.
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