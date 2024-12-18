Экранизации: как кино переосмысляет литературу

Искусствовед Виктор Сидоров и кинорежиссёр Елизавета Киселёва обсудили лучшие экранизации великих книг в истории мирового кинематографа. Эксперты сравнили интерпретации классических произведений с оригинальными текстами, а также высказали своё мнение о том, какая из экранизаций наиболее точно передаёт дух и атмосферу оригинала.
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