В Тинчуринском театре представили спектакль «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты»

17:22, 18.12.2024 38
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В Тинчуринском театре представили спектакль «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты» (12+) режиссера Туфана Имамутдинова. Драматург Рустам Гатауллин написал ее на основе реальных событий 1921 года, когда труппа татарского театра во главе с драматургом и режиссером Каримом Тинчуриным была вынуждена уехать поезде из голодного Оренбурга в солнечный Ташкент, спасаясь от тиф и голода.

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