Произведения прошлого прозвучали на Фестивале национальной музыки в КЦ «Московский»

В рамках очередного концерта Фестиваля национальной музыки в КЦ «Московский» сначала прозвучала симфония-балет «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка — перепрочтение балета «Гульнара» Салиха Сайдашева. Либретто к нему написал первый татарский балетмейстер Гай Тагиров, работавший и с театром оперы и балета, и с ансамблем песни и танца ТАССР.

Второе произведение — безымянная хореографическая сюита для симфонического оркестра, основанная на народной музыке, сохранившаяся в черновиках. К музыке хореографы Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова придумали танцевальный номер.