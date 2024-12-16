Произведения прошлого прозвучали на Фестивале национальной музыки в КЦ «Московский»

В рамках очередного концерта Фестиваля национальной музыки в КЦ «Московский» сначала прозвучала симфония-балет «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка — перепрочтение балета «Гульнара» Салиха Сайдашева. Либретто к нему написал первый татарский балетмейстер Гай Тагиров, работавший и с театром оперы и балета, и с ансамблем песни и танца ТАССР.
Второе произведение — безымянная хореографическая сюита для симфонического оркестра, основанная на народной музыке, сохранившаяся в черновиках. К музыке хореографы Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова придумали танцевальный номер.
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