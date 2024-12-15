На театральной площадке MOÑ состоялась премьера спектакля «Картотека»

В Казани на театральной площадке MOÑ прошла премьера спектакля «Картотека». Он был создан по одноименному произведению классика польского авангарда Тадеуша Ружевича. В спектакле заняты Ляйсан Рахимова, Айгуль Ахметова, Иван Балашов, Андрей Белозеров, Анна Данилова, Илья Санников. Режиссером выступила Надя Кубайлат.
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