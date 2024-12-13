«Мир куклы»: путешествие в прошлое игрушек

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мир куклы. Игрушки, аксессуары и куклы XIX—XX веков». В экспозиции представлено более 400 старинных игрушек из Германии, Франции, США, ГДР и СССР (конец XIX — середина XX века). Посетители смогут увидеть редчайшие экспонаты, среди которых кукла-императрица, восковые фигурки и кукольные сервизы.
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