Свияжск открывает тайны прошлого: выставка о жизни приюта

13 декабря в Свияжске состоялось торжественное открытие выставки «Свияжский Ольгинский детский приют трудолюбия. 1899—1917». Событие приурочено к 125-летию со дня открытия приюта. Экспозиция представлена в историческом здании Ольгинского приюта, которое было отреставрировано в рамках проекта «Культурное наследие Татарстана — остров-град Свияжск и древний Болгар» и передано Музею-заповеднику «Остров-град Свияжск».

Выставка стала первым музейным проектом, который посвящен истории благотворительности и защиты детей, попавших в трудные жизненные ситуации, в Свияжске. Экспозиция соединяет документально-историческое содержание с воссозданием повседневной жизни приюта. Посетители смогут узнать об истории создания приюта, деятельности попечительного общества и вкладе благотворителей, а также познакомиться с особенностями быта и досуга воспитанников.