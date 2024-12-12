В Казани наградили волонтеров СВО

Сегодня в Казани состоялось торжественное награждение активистов и волонтеров, оказавших помощь бойцам в рамках проекта «Все для Победы!». Грамоты и нагрудные знаки вручили члену Общественной палаты Татарстана и основательнице гумдвижения «За Победу! Казань» Евгении Коцарь, главе Республиканского центра «Форпост» Тимуру Камалетдинову, руководителю республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринату Фазылову, руководителю Татарстанского регионального отделения «Молодежка ОНФ» Дамиру Нургалиеву и многим другим.
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