В Казани открыли Горьковское шоссе, его реконструкция обошлась в 17,1 млрд рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин торжественно открыли реконструированное Горьковское шоссе. Завершение масштабного проекта, на который было выделено 17,1 млрд рублей, значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Пропускная способность 11,5-километровой автомагистрали увеличится вдвое, достигнув 11 тысяч автомобилей в час, что положительно повлияет на жизнь около 140 тысяч казанцев. Общая площадь выполненных работ превысила 2,4 млн квадратных метров.
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