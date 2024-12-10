Заключительные ватерпольные матчи года прошли в Казани

13:32, 10.12.2024 24
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  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

В минувшие выходные действующий чемпион и лидер сезона «КОС-Синтез» провел дома матчи 8-го тура чемпионата России по водному поло. Соперником стала одна из самых сильных команд страны «Динамо-СШОР» из Астрахани.

Оба поединка заводчане выиграли, завершив год на мажорной ноте.

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