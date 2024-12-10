Заключительные ватерпольные матчи года прошли в Казани

В минувшие выходные действующий чемпион и лидер сезона «КОС-Синтез» провел дома матчи 8-го тура чемпионата России по водному поло. Соперником стала одна из самых сильных команд страны «Динамо-СШОР» из Астрахани.
Оба поединка заводчане выиграли, завершив год на мажорной ноте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.