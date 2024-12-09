«Своими делами Отечество славим!»: в Казани прошел благотворительный концерт

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!». Это мероприятие приурочено к 55-летию Казанского государственного института культуры и Дню Героев Отечества. На сцене выступили творческие коллективы Казанского государственного института культуры, обладатели Гран-при фестиваля «Наше время — безнең заман», команда ГБУ «Безопасность дорожного движения», а также другие талантливые артисты из Республики Татарстан и регионов Поволжья. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.
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