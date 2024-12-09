В Казани почтили память Героев Отечества

В столице Татарстана состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню в День Героев Отечества. В мероприятии приняли участие заместители премьер-министра Татарстана, министры, Герои СССР, Герои Соцтруда, Герои России, полные кавалеры орденов Славы, а также родственники Героев и участники СВО. Подробнее — в фоторепортаже.
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