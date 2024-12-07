Из Казани в Курск отправили очередной гуманитарный груз

Сегодня из Казани в Курск отправился 11-й гуманитарный пакет, предназначенный для эвакуированных жителей приграничных районов. В этот раз доставляли помощь волонтеры движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» под руководством депутата Госсовета Татарстана Рината Фазылова. Всего штаб фонда собрал и отправил свыше 400 тонн груза.
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