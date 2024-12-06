В Казани продолжается реставрация памятника павшим воинам, который относится к объектам культурного наследия федерального значения. Как рассказали журналистам, в августе 2025 года здесь вновь откроется церковь. Исторический вид объекта практически полностью удастся восстановить.
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