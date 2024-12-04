Выставка Глобального форума по металлообработке «ТЕМП»

16:14, 04.12.2024 46
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В Казани открылся Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП». В течение трех дней спикеры будут обсуждать основные проблемы и достижения производственников, а на выставке, приуроченной к мероприятию, свои стенды представляют 115 компаний из 24 субъектов России. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

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