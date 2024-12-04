Как в Татарстане развиваются производственные аптеки

С сентября прошлого года в России действует закон, направленный на возрождение деятельности производственных аптек. Фармацевты в таких учреждениях изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам пациентов. Сейчас в Татарстане действует целая сеть производственных аптек ГУП «Таттехмедфарм». Одну из них, аптеку №361, сегодня посетил депутат Госдумы, бывший министр здравоохранения РТ и замминистра здравоохранения РФ Айрат Фаррахов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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