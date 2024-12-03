«Гульджамал»: в Казани открылся фестиваль «Ремесло-2024»

Фестиваль «Ремесло» открылся сегодня спектаклем Буинского театра «Гульджамал». Режиссер Булат Гатауллин показал инсценировку рассказа Миргазияна Юнуса — о старушке, которая после революции оказалась в Италии. Отметим, что тот же Гатауллин вечером покажет премьеру в родном Кариевском театре — хоррор «Шайтан. Он. Она».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.