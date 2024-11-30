«Восточный базар в Казани»

22:34, 30.11.2024 30
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  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров

Уникальным шоу с восточным колоритом завершился Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани». На сцене Пирамиды выступили более 150 артистов из 50 стран и регионов!

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