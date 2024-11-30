Турнир по дзюдо памяти бойцов СВО в Казани

19:58, 30.11.2024 31
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  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева

Рекордное число дзюдоистов приехало в Центр дзюдо «Батыр» на Первый открытый Всероссийский турнир по дзюдо «ZA НАШИХ» среди юношей 2012—2013 и 2014—2015 г.р.

На татами собралось более 700 спортсменов.

Вырученные средства будут направлены семьям погибших в СВО.

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