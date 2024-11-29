В Менделеевске к лету 2025 года отреставрируют здание заводской конторы Ушкова — здесь откроется музей

В Менделеевске проходит реконструкция заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и Ко», здесь планируется открыть краеведческий музей. Общая стоимость работ — 187,2 млн рублей.
После
окончания реставрационных работ общественное пространство будет
выглядеть по-новому и соответствовать современным стандартам.
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