В Менделеевске к лету 2025 года отреставрируют здание заводской конторы Ушкова — здесь откроется музей

18:50, 29.11.2024 41
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  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров
  • Михаил Захаров

В Менделеевске проходит реконструкция заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и Ко», здесь планируется открыть краеведческий музей. Общая стоимость работ — 187,2 млн рублей.

После окончания реставрационных работ общественное пространство будет выглядеть по-новому и соответствовать современным стандартам.

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