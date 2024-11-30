Выставка «Крылья мужества Михаила Девятаева»

10:27, 30.11.2024 19
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка, посвященная легендарному летчику Девятаеву. Это третья по счету выставка в цикле «Семейный альбом», и главное внимание в ней уделено роли семьи в жизни этого выдающегося человека. Помимо произведений искусства из фондов ГМИИ РТ, привлечены личные предметы семьи Девятаевых, многие из которых будут экспонироваться впервые.

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