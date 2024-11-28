«Эрмитаж-Казань» приглашает в «Прекрасную эпоху»

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась новая выставка под названием «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX—XX веков». Посетители смогут увидеть произведения знаменитых европейских художников: Клода Моне, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Огюста Ренуара, Анри Матисса и Эдгара Дега.
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