Световое шоу в Казани: история и культура БРИКС на стенах Кремля

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, на стенах Казанского Кремля запустили световое шоу. Зрители увидят исторические события и сцены, силуэты городов, изображения с элементами и орнаментами культур стран-участниц форума и приветствия на разных языках. Проекционное шоу проходит у стен Кремля - от Спасской до Тайницкой башни.

Световое представление можно посмотреть 21, 23 и 24 октября с 17:00 до 00:00. Организаторы предупреждают о возможном изменении расписания.