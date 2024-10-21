Световое шоу в Казани: история и культура БРИКС на стенах Кремля

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, на стенах Казанского Кремля запустили световое шоу. Зрители увидят исторические события и сцены, силуэты городов, изображения с элементами и орнаментами культур стран-участниц форума и приветствия на разных языках. Проекционное шоу проходит у стен Кремля - от Спасской до Тайницкой башни.
Световое представление можно посмотреть 21, 23 и 24 октября с 17:00 до 00:00. Организаторы предупреждают о возможном изменении расписания.
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