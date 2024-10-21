В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Китайские коллекции музеев России»

Сегодня, 21 октября, в Национальном музее Татарстана в Казани торжественно открылась межмузейная выставка "Китайские коллекции музеев России". Выставка приурочена к саммиту БРИКС. В выставочном зале представлено около 200 экспонатов, посвященных культуре Китая: фарфор, бронза, вышивка, предметы одежды, предметы религиозного культа, гравюры, монеты и другие экспонаты.
Также в Графитовом зале размещена новая экспозиция с предметами китайского искусства из собраний Эрмитажа, Русского музея, Музея-института семьи Рерихов, Дагестанского музея изобразительных искусств и других музеев. В этой экспозиции представлено около сотни предметов, еще столько же экспонатов китайского декоративно-прикладного искусства предоставил Национальный музей Татарстана.
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