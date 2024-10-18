В театре Камала прошло прощание с легендарным татарским актером Ринатом Тазетдиновым

В театре имени Камала прошло прощание с легендарным татарским актером, народным артистом России и ТАССР Ринатом Тазетдиновым. «Символично, что сегодня он уходит с этой сцены — со сцены, на которой очень долго работал, которую очень любил, по которой очень скучал», — говорила на панихиде его дочь, директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова. На панихиде вспоминали о ярком начале его карьеры и выдающихся ролях.
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