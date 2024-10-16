В Казани после реставрации открыли Белую мечеть

в Казани после комплексной реставрации открыли Белую мечеть («Ак мәчет»). На торжественном мероприятии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин и председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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