Встреча с ювелиром Равкатом Мухаметшиным прошла в культурно-просветительском центре «Искусство жить»

15 октября в культурно-просветительском центре «Искусство жить» состоялась творческая встреча с художником-реставратором, единственным в России ювелиром, создавшим уникальные реконструкции украшений, относящихся к булгарскому, золотоордынскому и татарскому периодам времени, — Равкатом Мухаметшином.
Посетители встречи смогли увидеть часть уникальных ювелирных изделий из собрания Равката Мухаметшина. На их примере были продемонстрированы традиционные способы изготовления украшений, принципы создания орнамента и значение его отдельных элементов. Чтобы воссоздать у зрителей полный образ того, как украшения сочетались с одеждой и головными уборами, была организована фотовыставка.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.