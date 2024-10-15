Встреча с ювелиром Равкатом Мухаметшиным прошла в культурно-просветительском центре «Искусство жить»

15 октября в культурно-просветительском центре «Искусство жить» состоялась творческая встреча с художником-реставратором, единственным в России ювелиром, создавшим уникальные реконструкции украшений, относящихся к булгарскому, золотоордынскому и татарскому периодам времени, — Равкатом Мухаметшином.

Посетители встречи смогли увидеть часть уникальных ювелирных изделий из собрания Равката Мухаметшина. На их примере были продемонстрированы традиционные способы изготовления украшений, принципы создания орнамента и значение его отдельных элементов. Чтобы воссоздать у зрителей полный образ того, как украшения сочетались с одеждой и головными уборами, была организована фотовыставка.