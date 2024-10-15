В Казани открылась фотовыставка «Победа в лицах. Трудовой подвиг»

Сегодня, 15 октября, в Дворце культуры железнодорожников прошло торжественное открытие Всероссийской фотовыставки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Победа в лицах. Трудовой подвиг".
Выставка собрана из историй простых людей, тружеников тыла, чьи подвиги зачастую остаются в тени фронтовых подвигов. Она призвана напомнить о важности их вклада в общую Победу.
На открытии присутствовали представители МКУ "Управление культуры исполкома Казани", администрации Кировского и Московского районов, ветераны ВОВ, представители Горьковской железной дороги, дирекция музейного комплекса города.
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