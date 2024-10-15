В Казани открылась фотовыставка «Победа в лицах. Трудовой подвиг»

16:48, 15.10.2024 16
1/16
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • м
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • м
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Сегодня, 15 октября, в Дворце культуры железнодорожников прошло торжественное открытие Всероссийской фотовыставки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Победа в лицах. Трудовой подвиг".

Выставка собрана из историй простых людей, тружеников тыла, чьи подвиги зачастую остаются в тени фронтовых подвигов. Она призвана напомнить о важности их вклада в общую Победу.

На открытии присутствовали представители МКУ "Управление культуры исполкома Казани", администрации Кировского и Московского районов, ветераны ВОВ, представители Горьковской железной дороги, дирекция музейного комплекса города.

Другие фотогалереи