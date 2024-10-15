Три казанских отеля показали президентские номера, подготовленные к саммиту БРИКС

В Казани о готовности своих президентских номеров к саммиту БРИКС отчитались три отеля. В рамках пресс-тура журналисты посетили "Сулейман Палас", "Ногай" и "Рамада". Всего в Казани насчитывается 21 номер такого уровня - 13 из них создали специально для саммита.
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