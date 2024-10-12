УНИКС разгромил саратовский «Автодор»

19:38, 12.10.2024 28
1/28
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Для УНИКСа и саратовского «Автодора» завершился шестой тур регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в столице Татарстана и закончилась в пользу казанцев — 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14). Лучшими среди казанцев стали Маркос Найт (19 очков, 4 подбора, 4 передачи), ДеВон Акун-Перселл (13 очков, 5 подборов, 4 передачи) и по 11 очков набирают Исмаэль Бако и Тони Тэйлор. Теперь счет в серии между двумя командами составил 21:2 в пользу главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича.

Другие фотогалереи