10 октября в Нацбиблиотеке Татарстана открылась Международная фотовыставка «Вселенная БРИКС». На ней представлены снимки креативных городов ЮНЕСКО, находящихся на территории стран объединения. Изюминка экспозиции — в том, зрители могут взглянуть на мегаполисы с необычного ракурса. Уникальные снимки, сделанные на Международной космической станции (МКС), предоставили космонавты, герои России Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.