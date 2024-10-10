В Нацбиблиотеке Татарстана открылась Международная фотовыставка «Вселенная БРИКС»

17:40, 10.10.2024 14
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

10 октября в Нацбиблиотеке Татарстана открылась Международная фотовыставка «Вселенная БРИКС». На ней представлены снимки креативных городов ЮНЕСКО, находящихся на территории стран объединения. Изюминка экспозиции — в том, зрители могут взглянуть на мегаполисы с необычного ракурса. Уникальные снимки, сделанные на Международной космической станции (МКС), предоставили космонавты, герои России Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер.

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