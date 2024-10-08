«Динамо-Ак Барс» в 22-й раз стало чемпионом России по хоккею на траве

Казанский "Динамо-Ак Барс" стал 22-кратным чемпионом России по хоккею на траве. В финальной серии чемпионата команда Араика Маргаряна обыграла «Динамо-Электросталь» в двух матчах - 1:0 и 4:1.
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