Рустам Минниханов посетил телестудию виртуальной и дополненной реальности

13:08, 08.10.2024 17
1/17
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную телевизионную студию виртуальной и дополненной реальности ТРК "Новый век". Подобные технологии в нашей стране есть только у "Первого канала" и телеканала "Россия сегодня". Татарстан стал первым регионом, работающим на таком оборудовании. Передачи в новой студии записывают на специальном зеленом фоне, а инженеры могут “переместить” ведущего в любое другое пространство и дополнить изображение 3D-моделями. Сегодня в ней снимают передачу "Татарлар" ("Татары"). В будущем планируется перенести на новую площадку и другие программы.

Другие фотогалереи