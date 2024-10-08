Рустам Минниханов посетил телестудию виртуальной и дополненной реальности

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную телевизионную студию виртуальной и дополненной реальности ТРК "Новый век". Подобные технологии в нашей стране есть только у "Первого канала" и телеканала "Россия сегодня". Татарстан стал первым регионом, работающим на таком оборудовании. Передачи в новой студии записывают на специальном зеленом фоне, а инженеры могут “переместить” ведущего в любое другое пространство и дополнить изображение 3D-моделями. Сегодня в ней снимают передачу "Татарлар" ("Татары"). В будущем планируется перенести на новую площадку и другие программы.
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