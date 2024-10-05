Фестиваль-лекторий «Волга в истории России» проходит в Казани

18:39, 05.10.2024 24
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В рамках проекта «Цифровая история» в столице Татарстана проходит фестиваль-лекторий, посвященный великой реке. У посетителей есть возможность ознакомиться с богатым историческим наследием, связанным с Волгой. Мероприятие организовано в гранд-отеле «Казань». Здесь представлены исторические экспонаты стенды, посвященные промышленности Казани в годы Великой Отечественной войны, и книжная ярмарка.

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