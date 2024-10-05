В Казани состоялась премьера фильма «Руки вверх»

17:31, 05.10.2024 12
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Сегодня в Казани состоялась премьера фильма "Руки вверх" о рождении и карьерном пути одноимённой группы. Продюсером и композитором фильма выступил Сергей Жуков, а в молодости его сыграл Влад Прохоров.

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