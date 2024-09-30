Открытие основной экспозиции филиала Национального музея «История юстиции» в Казани

30 сентября в Казани состоялось открытие основной экспозиции Музейно-образовательного центра «История юстиции», который является филиалом Национального музея Республики Татарстан. Она насчитывает более 100 экспонатов из собрания Национального музея и посвящена ключевым этапам развития системы юстиции в России. Посетители смогут узнать, как менялась судебная система, кто такой чиновник юстиции, и какие законы действовали в различные исторические периоды. Какие экспонаты представлены - в фотогалерее "Реального времени".
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