УНИКС проиграл «Зениту» в регулярном матче Единой лиги ВТБ

18:49, 29.09.2024 25
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  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 2024/2025, встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 84:87 (18:21, 28:18, 13:27, 25:21).

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