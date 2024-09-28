В Татарстане проходит исторический фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое»

На территории Болгарского музея-заповедника проходит масштабный исторический фестиваль, который погружает гостей в атмосферу прошлых эпох и позволяет узнать больше об истории Татарстана.

В рамках фестиваля «Болгар. Путешествие в прошлое» работают 10 площадок, посвященных разным историческим периодам древнего города Болгара: Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанскому ханству и Русскому государству. Посетители могут увидеть уникальные экспозиции, познакомиться с бытом ушедших времен и принять участие в различных активностях.