В Татарстане проходит исторический фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое»

19:52, 28.09.2024 35
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru

На территории Болгарского музея-заповедника проходит масштабный исторический фестиваль, который погружает гостей в атмосферу прошлых эпох и позволяет узнать больше об истории Татарстана.

В рамках фестиваля «Болгар. Путешествие в прошлое» работают 10 площадок, посвященных разным историческим периодам древнего города Болгара: Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанскому ханству и Русскому государству. Посетители могут увидеть уникальные экспозиции, познакомиться с бытом ушедших времен и принять участие в различных активностях.

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