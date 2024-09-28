В Казани впервые прошёл форум для будущих родителей «Рея»

В Театре имени Карима Тинчурина в Казани впервые прошел форум «Рея», направленный на поддержку молодых семей. Мероприятие, организованное при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, состоялось в рамках Года семьи и национальных проектов «Культура» и «Демография».

«Рея» — это федеральный социальный проект, который реализуется в разных городах России. Его цель — помочь будущим родителям пройти путь к родительству быстро и без лишних трудностей.