В Казани впервые прошёл форум для будущих родителей «Рея»

В Театре имени Карима Тинчурина в Казани впервые прошел форум «Рея», направленный на поддержку молодых семей. Мероприятие, организованное при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, состоялось в рамках Года семьи и национальных проектов «Культура» и «Демография».
«Рея» — это федеральный социальный проект, который реализуется в разных городах России. Его цель — помочь будущим родителям пройти путь к родительству быстро и без лишних трудностей.
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