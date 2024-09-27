Собираемся в БКЗ: татарстанская элита в ожидании послания раиса

Сегодня, 27 сентября, прошло ежегодное послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету республики. В большом концертном зале им. Салиха Сайдашева в Казани собралось все руководство Татарстана и люди, внесшие значительный вклад в его развитие.
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